 35 نائبًا يؤدون اليمين القانونية أمام المدعي العسكري للقوات المسلحة

أدى نحو 35 عضوًا جديدًا من أعضاء النيابة العسكرية، اليوم الأحد، اليمين القانونية أمام المدعي العسكري العام للقوات المسلحة.

ورحّب المدعي العسكري العام للقوات المسلحة، بأعضاء النيابة العسكرية، متمنيًا لهم السداد والتوفيق في عملهم.

وقال اللواء فرج المبروك الصوصاع قُبيل أداء اليمين القانونية : “نحتفل اليوم احتفالًا بسيطًا بأداء القسم اليميني، لعدد من أعضاء النيابات العسكرية الذين أمضوا المدة التدريبية لمدة سنتين تحت إشراف وكلاء النيابة”.

