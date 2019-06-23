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عودة الملاحة لـ “معيتيقة” بعد إيقافها إثر سقوط قذيفة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي عودة الملاحة الجوية للمطار بعد الإطمئنان على حالة المهبط بعد أن قامت عناصر الحماية المدنية بتنظيفه وإطفاء الحريق الناجم عن سقوط قديفة.

وكانت إدارة المطار قد أعلنت مساء الأحد عن إغلاق الملاحة الجوية إثر سقوط قذيفة داخل المطار بالتزامن مع قرب هبوط طائرة الخطوط الجوية الليبية القادمة من مطار تونس قرطاج الدولي مما اضطر برج الملاحة لتحويل وجهتها لمطار مصراتة الدولي.

يذكر أن مطار معيتيقة شهد سقوط 3 قذائف هاون يوم الجمعة الماضي، ليتم تعليق الملاحة الجوية لنحو ساعتين قبل أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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