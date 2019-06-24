“بوكو حرام” تعترف.. وتضرب بقوة في “الجوار الليبي”

بعد أكثر من نحو 48 ساعة على تنفيذ جماعة مسلحة مجهولة ضد ثكنة عسكرية تشادية في غرب البلاد، وسقوط عدد غير محدد من القتلى والجرحى من الجنود التشاديين، وهو الهجوم الذي أثار وضعا غامضا بسبب امتناع السلطات المحلية عن إعطاء تفاصيل بشأن الهجوم، فقد نقلت وكالة أنباء “فرانس برس” في وقت مبكر اليوم الإثنين عن مسؤولين أمنيين تشاديين أن الهجوم ضد ثكنة عسكرية قد أوقع 11 جنديا بينهم ثلاث ضباط برتب كبيرة في الجيش التشادي، إضافة إلى وقوع ست إصابات، فيما تكشف المصادر أن الهجوم نفذته جماعة “بوكو حرام” النيجيرية عبر “كمين محكم”، فيما قتل الجيش التشادي وفق المسؤولين الأمنيين نحو 20 مسلحاً في محاولته لصد الهجوم.

وتوازيا، فقد لوحظ أن صفحات مناصرة للجماعة المسلحة التي تنشط منذ سنوات في نيجيريا، ونقلت نشاطها منذ أشهر إلى غرب تشاد، قد أعلنت تبني تنظيم “بوكو حرام”، إذ كانت الجماعة المسلحة التي تمارس أنشطة إرهابية في أكثر من دولة أفريقية قد شنّت عدة هجمات في الغرب التشادي منذ بداية العام الحالي، إذ قتلت “بوكو حرام” في شهر مارس الماضي 23 جنديا تشاديا في نفس منطقة كمين يوم الجمعة الماضي، وهو ما يزيد من مخاوف تمدد الجماعة المسلحة في أكثر من منطقة في تشاد المجاورة لليبيا.

وجماعة “بوكو حرام” هي جماعة دينية متشددة ظهرت في نيجيريا قبل سنوات وتعني باللغة الهوساوية أن “التعاليم الغربية محرمة”، ويحاول أفراد التنظيم فرض تعاليم دينية متشددة منها منع الفتيات من الذهاب إلى المدارس للدراسة، فيما أعلن التنظيم المتشدد بعد سلسلة من العمليات الإرهابية الدموية مبايعته لتنظيم داعش تحت اسم “ولاية غرب أفريقيا” عام 2015.

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