رئيس هيئة الاتصالات والمعلوماتية يجتمع مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بني وليد

بنغازي 24 يونيو 2019 (وال) – عُقد أمس الأحد، اجتماع تقابلي بين رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية المهندس مراد الشكري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بني وليد المهندس بشير عجاج، وعضو المجلس التسييري المهندس خيري بن دله والوفد المرافق لهما.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الهيئة وبعض مدراء الإدارات بالهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، وذلك لمناقشة أهم المشاكل التي تعاني منها البلدية في مجال خدمة الاتصالات.

ومن جهته، عبر رئيس المجلس التسييري المهندس “بشير عجاج” عن عميق إمتنانه وشكره لرئيس الهيئة المهندس مراد الشكري، على حسن الاستقبال والإهتمام .

هذا وتم الإتفاق بين الطرفين على إنشاء غرفة طوارئ لمدينة بني وليد وضواحيها تمهيداً لزيارة المدينة والوقوف على المشاكل وإيجاد حلول سريعة بالتعاون مع الشركات التابعة.

وقام رئيس المجلس في نهاية الاجتماع بتقديم دعوة خاصة لرئيس الهيئة لزيارة المدينة مع تمنياته له بالتوفيق في المهمة الموكلة له. (وال – بنغازي) ا م / هــ ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال