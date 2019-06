خاص المتوسط/ حنان منير

انتقد مستشار قبيلة العبيدات، مصطفى شرح الباب، دور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وقال شرح الباب، إن البعثة الأممية ” موقفها مترنح ولا تنقل أصوات الشعب الليبي ولا تأخذ القرار الصحيح.

ودعا مستشار قبيلة العبيدات، بعثة الأمم المتحدة إلى تحييد موقفها والعمل على حل الأزمة الليبية بجدية”.

