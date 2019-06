بعد توقفها جراء سقوط قذيفة.. عودة حركة الملاحة الجوية لمطار معيتيقة الدولي

المتوسط:

أفاد مطار معيتيقة الدولي، بـ عودة حركة الملاحة الجوية بعد توقف حركة الطيران بشكل مؤقت جراء سقوط قذيفة عشوائية في محيطه.

وأوضح المطار في منشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، اليوم الاثنين أنه «جرى الاطمئنان على حالة المهبط وتنظيفه وإطفاء الحريق الذي تسبب فيه سقوط القذيفة بعد تدخل رجال الحماية المدنية».

وأكد المطار، أن طائرة الخطوط الجوية الليبية القادمة من تونس، والتي سبق وغيَّرت مسارها لمطار مصراتة الدولي، وصلت مطار معيتيقة الدولي».

يشار إلى أن مطار معيتيقة الدولي قام بتحويل مسار طائرة الخطوط الجوية الليبية القادمة من مطار تونس قرطاج الدولي، نتيجة سقوط قذيفة تزامن مع وصول الطائرة إلى المطار.

