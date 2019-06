المتوسط:

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الإثني، رفض شحنة أدوية من شركة أدوية تونسية “ Opalia Tunisia”.

وأوضح المكتب الإعلامي للمركز، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أنه تم رفض الشحنة لعدم مطابقتها للمواصفات.

