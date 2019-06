«صحة المؤقتة»: إرسال قافلة طبية سادسة لبلدية الجغبوب

المتوسط:

قامت وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، بتسيير قافلة طبية سادسة إلى مستشفى الجغبوب العام، بإشراف إدارة الخدمات الصحية درنة.

وشملت القافلة، معظم التخصصات الطبية المهمة مثل : نساء، أطفال، العيون، الأذن الحنجرة، الجراحة، التخدير، الباطنة، وتصوير موجات فوق صوتية، الجلدية، العلاج الطبيعي، والتمريض، العمليات.

كما شملت القافلة أيضًا فريق خاص بتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة، وإعطاء محاضرات مع تطبيق عملي داخل المستشفى، للرفع من كفاءة العناصر الطبية المساعدة.

