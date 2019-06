المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني، بأنه تم عودة الخدمة بالمنظومة الأمنية بمعبر رأس جدير “دخول وخروج”، وذلك بعد أن تعرضت لخلل فني في خط الفايبر خلال 24 ساعة الماضية.

وأشار المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية لحكومة الوفاق، إلى أنه تمَّ إصلاح العطل والحركة بالمعبر تسير حاليا بشكل طبيعي وانسيابي.

