ليبيا على طاولة 2+2 في موسكو

يعقد اليوم الاثنين في العاصمة الروسية موسكو اجتماع 2+2 والذي يجمع بين روسيا ومصر لبحث القضايا العالقة والملفات الساخنة في منطقة الوطن العربي وعلى رأسها ليبيا.

وسيجمع اللقاء وزيرى الخارجية الروسي سيرغي لافروف والدفاع سيرغي شويغو، مع نظيريهما سامح شكري ومحمد زكي، حيث من المقرر أن تتركز المباحثات على تطورات المشهد السياسي والميداني في ليبيا وفي سوريا، بالإضافة إلى التطورات في منطقة الخليج العربي.

وذكرت الخارجية الروسية أن الجانبين سيتطرقان إلى الوضع في السودان وسبل مكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

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