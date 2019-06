المتوسط:

ينطلق بمدينة الصخيرات المغربية، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.

ويخصص الاجتماع لقضايا الأمن والتحديات التي تواجه المنطقة وعلى رأسها التطورات الأخيرة في ليبيا.

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية أن المجلس سيعقد اجتماعه الـ12 ما بين 24 و26 يونيو الجاري بالصخيرات.

ويشارك في الاجتماع 15 دولة لمناقشة مواضيع مرتبطة أساسًا بعمله من أجل حفظ وتعزيز السلام بأفريقيا، وأساليب عمل هذه الهيئة الأفريقية، فضلاً عن تحديات تدبير الأزمات وتسوية النزاعات بأفريقيا.

The post اليوم.. الأزمة الليبية على طاولة مجلس السلم والأمن الأفريقي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية