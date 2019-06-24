تسيير دوريات أمنية بسبها للحفاظ على الاستقرار داخل المدينة

المتوسط:

قام فرع الإدارة العامة للدعم المركزي سبها، بتسيير الدوريات والتمركزات الأمنية داخل المدينة، وذلك للحفاظ على الأمن والاستقرا والمجاهرة بالأمن به داخل المدينة، وفق الخطة الأمنية الموضوعة من قبل الإدارة.

وتثمن وزارة الداخلية الجهود التي يبذلها فرع الإدارة العامة للدعم المركزي سبها والأجهزة الأمنية الأخرى بالمنطقة الجنوبية للحفاظ على الأمن والاستقرار والسهر على راحة المواطنين داخل البلاد.

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