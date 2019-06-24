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السفير الألماني يزور بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا رفقة السفير السابق كريستيان بوك بزيارة إلى مدينة بنغازي وذلك في إطار اهتمام السفارة الألمانية في ليبيا بالأنشطة الثقافية.

وقام السفير بزيارة عدد من المؤسسات المهتمة بالأنشطة الثقافية والمؤسسات الناشطة في هذا المجال حيث زار تجمع تاناروت الثقافي والتقى عددا من أعضاء التجمع وجرى الحديث عن مناشط تاناروت وخططه المستقبلية وكل المعوقات التي تواجهه لاستكمال مسيرته على الوجه الأكمل.

وشهدت بنغازي تطورا ملحوظا في المشهد الأمني بعد سيطرة قوات الجيش الوطني على المدينة و القضاء على الجماعات المسلحة وتأتي زيارة السفير الألماني والمبعوث الأممي غسان سلامة للمدينة لتؤكد أن بنغازي تتعافى لتعود إلى سابق عهدها

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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