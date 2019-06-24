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“بلدي” بنغازي يكرم قيادات أمنية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كرم المجلس البلدي بنغازي السبت رئيس الخطة الأمنية العقيد خالد البسطة والسيد مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العقيد صلاح الخفيفي وأعضاء المجلس التسييري المدينة.

وأقيم التكريم بمقر ديوان البلدية بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بو جواري ومدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز ووكيل ديوان البلدية السيد ناصر الأوجلي.

وألقى رئيس المجلس التسييري بالمدينة كلمة أشاد فيها بالمجهودات التى بذلتها مديرية الأمن وأعضاء الخطة الأمنية خلال الفترة السابقة مؤكدا أنها انعكست على الشارع وأثرت إيجابيا في استتباب الأمن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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