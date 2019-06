«أطباء بلا حدود» تحذر من كارثة صحية بمركزين للإيواء في الزنتان وغريان

المتوسط:

أكدت منظمة أطباء بلا حدود، أن الوضع الصحي للاجئين والمهاجرين في مركزين للإيواء بالزنتان وغريان جنوب غرب طرابلس «كارثي»، معربة عن صدمتها من الحالة الصحية التي وصل إليها المهاجرون.

وأفادت المنظمة الدولية في بيان أمس الأحد، أنه بعد السماح لأطبائها بزيارة المركزين، وجدوا الوضع الصحي سئ للغاية، ويتطابق مع تقارير لاحقة لمنظمات الأمم المتحدة، التي لفتت إلى وفاة 22 شخصًا داخلهما على الأقل، نتيجة الاشتباه في إصابتهم بالسل وغيرها من الأمراض منذ سبتمبر 2018، مؤكدة في تقرير لها أن المئات من الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية والمسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوصفهم طالبي لجوء أو لاجئين، أصبحوا عالقين في مراكز إيواء الزنتان وغريان لعدة أشهر، وفي بعض الحالات لسنوات- دون مساعدة تقريبًا.

وأفاد التقرير، أنه ” نتيجة للظروف السائدة في تلك المراكز، يتوفى شخصان إلى ثلاثة في المتوسط كل شهر، منذ سبتمبر 2018″، مشيرا إلى أنه ” خلال زيارة موظفي منظمة «أطباء بلا حدود» مركز إيواء الزنتان في مايو، وجدوا نحو 900 شخص محتجزين هناك، 700 منهم في حظيرة مزدحمة مع أربعة مراحيض بالكاد تعمل، ومياه غير صالحة للشرب.

