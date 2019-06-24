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حفتر: “طوفان الكرامة” مستمرة.. ونرفض مقترحات سلامة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشارت مصادر إلى أن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر رفض مقترحات المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة التي تحمل بين طياتها ملامح مبادرة سياسية لحل الأزمة.

وذكرت المصادر لصحيفة الاتحاد أن حفتر رفض المبادرة خلال لقائه الأخير بسلامة في الرجمة السبت، وقالت الصحيفة إن رد حفتر على مقترحات غسان سلامة كان مفاده أن عملية طوفان الكرامة مستمرة.

كما ذكر حفتر لسلامة أن عملية طوفان الكرامة أقرب لحل الأزمة الليبية من أي مبادرة سياسية، مؤكداً أن الشعب يحتاج إلى فرض السلطة ودولة القانون والتخلص من الميليشيات المسلحة بجميع أنواعها .

يشار إلى أن لقاء جمع حفتر وسلامة السبت الماضي في مقر القيادة العامة بالرجمة، لبحث الأسباب التي أدت الى اندلاع الاشتباكات الدائرة حاليا في ضواحي طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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