صالح: العالم لم يكن يعي حقيقة ما يحدث

اعتبر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال لقاء أجرته معه قناة TEN TV، أن المجتمع الدولي كان مُغيّبًا تمامًا، عما يحدث في ليبيا، مشيرا إلى توافد الإرهابيين وتدفّق السلاح من دول تدعم تيار الإسلام السياسي.

وأكد صالح أن الصورة اتضحت لهم بعد الانتصارات التي حقّقها الجيش، حيث كشف عن أسماء الإرهابيين وقبض عليهم بعد انتصاراته في المواجهات المسلحة مع المجموعات الارهابية.

وتطرق صالح خلال مقابلته لملف النفط وقال إن الجيش الوطني له فضل كبير في عودة إنتاجية ليبيا من النفط إلى معدلاتها التي وصلت إليها الآن، حيث أن العمليات العسكرية التي أطلقها الجيش أسفرت عن طرد المليشيات التي كانت تسيطر عليها، كما أنه قام بصد هجمات متكررة للجماعات المسلحة أثناء محاولتها العبث بالحقول وإعادة سيطرتها عليها مؤكدا أن الجيش هو من حرّر ويحمي الحقول النفطية، ولكنه في المقابل – حسب وصف صالح – لا يستفيد من عوائد النفط منه التي توجه للبنك المركزي في طرابلس والتي تكون تحت تصرف المجلس الرئاسي، الذي يُوزّع المبالغ الكبيرة على الجماعات المسلحة، في العاصمة حسب قوله.

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