اليسير: «الوفاق» تنفق الكثير من أموال الشعب لمحاولة تضليل الرأي العام وصانعي القرار بواشنطن

أكد رئيس لجنة الأمن القومي بالمؤتمر العام المنتهية ولايته، عبد المنعم اليسير، أن هناك الكثير من التضليل، بالإضافة لصرف الكثير من أموال الشعب الليبي لمحاولة تضليل الرأي العام، وصانعي القرار في واشنطن.

وأشار اليسير، إلى أن “الحقيقة ظهرت في تقرير الخارجية الأمريكية الذي يتهم حكومة الوفاق، وميليشياتها بالاتجار بالبشر”.

وأوضح اليسير، في تصريح إعلامي أن كل محاولاتهم الفاشلة في تضليل الرأي العام، وتضليل أصحاب القرار في واشنطن وفي الدول الأوروبية باءت بالفشل، قائلاً: “التقرير الذي خرج الآن من وزارة الخارجية شمل حوالي 90% من الأمور التي يعرفها الكثير من الليبيين عن حقيقة المجلس الرئاسي ومن يتعاون معه، وحقيقة الميليشيات ومن يتحكم بها.

وتابع اليسير، ” لأول مرة يخرج الآن تقرير رسمي من الحكومة الأمريكية واضح وجلي أن حكومة الوفاق ليس لها سيطرة على أي شيء، بل إن السيطرة الكاملة للميليشيات، كاشفًا عن جهات رسمية، مثل؛ وزارة الداخلية، ووزارة العدل، وغيرها، والتي ليست لديها القدرة على فرض الأمن والقانون.

