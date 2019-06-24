تواصل انتشار الدوريات الأمنية في بنغازي

تواصل الدوريات الأمنية في مدينة بنغازي انتشارها في مداخل ومخارج وشوارع المدينة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة طارق الخراز إن الدوريات المنتشرة مؤلفة من عناصر من إدارة الدعم المركزي وقسم النجدة وعناصر من مديرية أمن المدينة ، مشيرا إلى أن هذه الدوريات تقوم بأعمال التفتيش والكشف عن الإجراءات والأوراق الثبوتية لمستعملي الطرقات.

وأكد الخراز أن الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي مستقرة جدا على عكس ما يروج له من قبل صفحات مشبوهة بمواقع التواصل الإجتماعي مشيرا إلى أن معدل الجريمة طبيعي جدا وأن الجهات المختصة تقوم بعمل دؤوب من أجل التعامل معها.

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