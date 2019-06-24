مواعيد الرحلات الجوية في مطار بنينا بنغازي اليوم الاثنين‎

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الاثنين، علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

الليبية الكفرة 06:30

البراق طرابلس 10:10

البراق تونس 10:00

الراحلة تونس 13:10

الليبية اسطنبول 11:30

الافريقية الزنتان ملغية

الراحلة طرابلس ملغية

الافريقية تونس 15:40

الليبية الاسكندرية 21:30

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

البراق طرابلس 09:10

الليبية الكفرة 10:30

الراحلة اسطنبول 12:15

الافريقية الزنتان ملغية

الراحلة طرابلس ملغية

البراق تونس 15:30

الليبية اسطنبول 18:30

الافريقية تونس 20:30

الليبية الاسكندرية 02:00 بعد منتصف الليل

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