المتوسط:

حذر عضو مجلس النواب، طارق الجروشي، من استمرار سيطرة الإخوان على منظومة مصرف ليبيا المركزي ونقل إيرادات النفط والغاز إلى مدينة مصراتة، مؤكدا أنه يشكل تهديدًا كبيرًا على ليبيا وأمنها القومي.

وقال الجروشي في تصريح له، على موقع مجلس النواب، ” إن إيرادات النفط منذ تحرير الهلال النفطي تذهب لتمويل الميليشيات والجماعات الإرهابية في طرابلس، الأمر الذي يطيل أمد الحرب على الإرهاب والفساد فضلاً عن عدم استفادة المدن الليبية من ريع النفط نظرًا لعدم العدالة في توزيع الإيرادات”.

وطالب الجروشي في تصريحاته، رئاسة مجلس النواب ومشائخ القبائل، إيقاف تصدير النفط والغاز والعمل فورًا على تخزينه لمدد قصيرة ومتوسطة الآجال في صهاريج أو ناقلات.

The post «الجروشي»: استمرار سيطرة الإخوان على منظومة المصرف المركزي يشكل تهديدًا كبيرًا لليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية