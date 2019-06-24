الجروشي: سيطرة جماعة الإخوان على مصرف ليبيا المركزي تشكل تهديداً للأمن القومي

ليبيا – قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي في بيان له أمس الأحد بأن إستمرار سيطرة الإخوان على منظومة مصرف ليبيا المركزي ونقل ايرادات النفط والغاز الى مدينة مصراتة يشكل تهديد كبير للدولة الليبية وأمنها القومي.

الجروشي أكد في بيانه والذي تلقت المرصد نسخة منه أن إيرادات النفط منذ تحرير الهلال النفطي تذهب لتمويل المليشيات والجماعات الارهابية في طرابلس الأمر الذي يطيل أمد الحرب على الإرهاب والفساد فضلاً عن عدم استفادة المدن من ريع النفط نظراً لعدم العدالة في توزيع الايرادات .

وطالب الجروشي رئاسة مجلس النواب المتمثلة في رئيسه المستشار عقيله صالح ومشائخ القبائل بقفل تصدير النفط والغاز والعمل فوراً على تخزينه لمدد قصيرة ومتوسطة الاجال في صهاريج او ناقلات.

عضو مجلس النواب إختتم حديثه بالقول :”آن الأوان لتقويم وتغيير وتطوير السياسات النفطية الفاشلة والاعتماد المؤقت على اتفاقيات تخزين النفط وبذلك تتغير المعادلة العسكرية السياسية على الأرض”.

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