سلامة: ليبيا بلد غني بالموارد الطبيعية والقدرات البشرية

قام المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بزيارة لمقر شركة تطوير للأبحاث في بنغازي للاطلاع على مشاريع ونشاطات الشركة، وخاصة المتعلقة بدعم وتمكين رواد الأعمال الشباب الليبيين لبلوغ إمكاناتهم وتنفيذ أفكارهم، مع التركيز على بناء اقتصاد قائم على المعرفة

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن مسؤولي الشركة قدموا إحاطة لسلامة عن مشاريع الشركة وخاصة مركز تطوير لريادة الأعمال الذي أطلقته شركة تطوير الأبحاث بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا بهدف تمكين رواد الأعمال الشباب الليبيين من خلال توفير التدريب والاستشارات والمساحات المكتبية والدعم المالي.

وقال سلامة في كلمة ألقاها في ختام الزيارة إن ليبيا بلد غني، ليس فقط بالموارد الطبيعية إنما أيضاً بالقدرات البشرية، وشدد على أن “الموارد تحت الأرض لا تبني المستقبل، تبني فقط الحاضر، قدراتكم هي التي تبني مستقبلاً واعداً”.

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