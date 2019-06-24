سلامة يبحث مع بعض النواب تطورات الوضع بليبيا

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مع أعضاء مجلس النواب، زايد هديه ومحمد اجديد وبدر النحيب وعبدالهادي الصغير، في مقر الأمم المتحدة في بنغازي.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن سلامة ناقش مع النوب آخر التطورات في ليبيا كما أطلع أعضاء المجلس على جهوده لإيجاد توافق في المجتمع الدولي حول الأزمة الليبية.

كما قام سلامة بزيارة لمقر شركة تطوير للأبحاث في بنغازي للاطلاع على مشاريع ونشاطات الشركة، وخاصة المتعلقة بدعم وتمكين رواد الأعمال الشباب الليبيين لبلوغ إمكاناتهم وتنفيذ أفكارهم، مع التركيز على بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وقال سلامة في كلمة ألقاها في ختام الزيارة إن ليبيا بلد غني، ليس فقط بالموارد الطبيعية إنما أيضاً بالقدرات البشرية، وشدد على أن “الموارد تحت الأرض لا تبني المستقبل، تبني فقط الحاضر، قدراتكم هي التي تبني مستقبلاً واعداً”.

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