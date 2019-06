حي الأندلس لـ الوفاق: «لماذا هذا التهميش.. أين حقوق النازحين»

خاص المتوسط/ حنان منير:

أعرب عضو لجنة الاستجابة السريعة بلجنة أزمة حي الأندلس، مروان كرازة، عن استيائه من عدم تقديم أي مساعدة من قبل حكومة الوفاق إلا ميزانية الأزمة.

وقال كرازة في تصريح خاص لـ” المتوسط”، ” لم نستلم من حكومة الوفاق إلا ميزانية الأزمة التي جاءت متأخرة لم تصل إلا ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وغير كافية”

وتابع: ” كل البلديات حصلت على 4 ملايين دينار إلا بلدية حي الأندلس استلمت 980 ألف دينار” فقط، وهذا المبلغ غير كاف في ظل تزايد أعداد النازحين، متسائلا ” لماذا هذا التهميش وأين حقوق النازحين .

وأكمل كرازة ” البلدية عليها ديون بمعدل 700 ألف فكيف يكفي هذا المبلغ”.

وأوضح أن عميد البلدية تلقى وعودا بزيادة المبلغ 500 ألف ولكن هذا أيضا سيكون غير كافي مع أعداد النازحين واحتياجاتهم.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أصدر قرارا في 1 مايو 2019 بشأن تخصيص مائة مليون دينار ليبي لدعم 51 بلدية.

جاء ذلك في القرار رقم 552 لسنة 2019 بشأن تخصيص مبلغ مالي من حساب الطوارئ، والذي ورد كما يلي:

المادة (1): بموجب أحكام هذا القرار يخصص مبلغ مالي قدر 100000000 مائة مليون دينار ليبي، لدعم البلديات الواردة بالكشفين المرفقين لتوفير الإعانات والمساعدات والاحتياجات الأساسية للنازحين والمواطنين المتضررين بمناطق النزاع، خصما من مخصصات الطوارئ وفقا للتشريعات النافذة.

مادة (2): تتولى وزارة المالية إصدار التفويضات المالية إلى البلديات مباشرة وذلك حسب أوجه الصرف الواردة بالكشوفات المرفقة وإيداع المبالغ المخصصة في حساب الطوارئ للبلديات.

مادة (3): تلتزم البلديات بالصرف في حدود المبالغ الواردة إليها وفقا لأوجه الصرف الواردة في التفويضات المالية، مع ضرورة تقدير المصروفات الفعلية إلى وزارة المالية وفق ما تحدده التشريعات النافذة.

مادة (4): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

