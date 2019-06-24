بعد تعويض 262 مليون لصالح عائلة حنة (غرغور).. ضحايا الجيش الجمهوري الأيرلندي يطالبون بالتعويضات

بعد دفع الدولة الليبية الأسبوع الماض تعويضات لعائلة حنة (غرغور) والتي بلغت 262 مليون دولار أصدرت صحيفة “News Letter” الأيرلندية مقالاً حول استحواذ الحكومة البريطانية على أموال من الأرصدة الليبية المجمدة.

ذكرت فيه أن الحكومة البريطانية استحوذت على 17 مليون جنيه استرليني من أصل 10 مليار جنيه استرليني من الأصول الليبية المجمدة في بريطانيا.

ومن المتوقع أن يثير هذا الخبر غضب ضحايا دعم القذافي للجيش الجمهوري الأيرلندي والذين حاولوا مراراً الضغط على ليبيا للتعويض ولكن تم رفض هذه المطالب من قبل الحكومات الليبية.

المعلومات كشفتها تقرير للجنة العلاقات بإيرلندا الشمالية والتي بدورها ضغطت على الحكومة لأشهر لمعرفة خفايا الخبر.

ضحايا الجيش الجهوري الأيرلندي كانوا قد عبروا عن غضبهم من استفادة بريطانيا من الأصول الليبية المجمدة في الخفاء، علما بأن موقفها العلني رفض المس بهذه الأرصدة المجمدة لدفع تعويضات لعائلات الضحايا.

وكانت ليبيا قد دفعت تعويضات لضحايا عمليات نظام القذافي في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية