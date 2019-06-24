لجنة الطوارئ تبحث مع لجنة النازحين أوضاع المهجرين

عقدت لجنة الطوارئ اجتماعًا تقابليًا مع لجنة شؤون النازحين، للاطلاع على أهم ما أنجزته فيما يتعلق بموضوع النازحين.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع متابعة آخر تحديث لقاعدة بيانات النازحين، والظروف المعيشية التي تواجهها العائلات النازحة، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها اللجنة بخصوص صيانة بعض المقرات المختلفة، المستهدفة بترحيل العائلات المقيمة بالمراكز التعليمية إليها.

وقال وكيل وزارة الحكم المحلي وعضو لجنة الطوارئ عبد البارئ شنبارو أن لجنة الطوارئ تواصل الانعقاد بشكل يومي، من أجل تذليل كافة الصعوبات أمام النازحين، مبينا أنها استطاعت رغم العديد الكبير للعائلات النازحة أن تتعامل الكثير من المختنقات بشكل إيجابي.

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