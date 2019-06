المتوسط:

قامت مـديرية أمـن نـالوت، بوضع خطة أمنية صادرة عـن الـمديرية، وذلك لـحفظ الأمـن والاستقرار وتــقديم الـخدمات للـمواطنين داخــل الــمنطقة.

وأشارت مديرية أمن نالوت، إلى أنَّ هذه الخطة تأتي في إطار إرسـاء قـواعد الأمـن والأمـان داخـل الـبلاد خـدمةً للـصالح الـعامة.

