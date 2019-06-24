جمعة يتفقد سير الدراسة بعدد من المدارس

قام وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة بتفقد سير العملية التعليمية بعدد من مدارس بلدية حي الأندلس ، حيث شملت الزيارة كل من مدرسة أبي ذر الغفاري ومدرسة البيروني ومدرسة غرناطة .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن وكيل الوزارة تابعسير الحصص الدراسية بالمدارس وأشاد بنسبة الحضور من التلاميذ والطلاب والتزام إدارة المدارس والمعلمين بمهامهم واطلع على استعدادات مراقبة تعليم حي الأندلس لامتحانات نهاية الفصل الدراسي لسنوات النقل للعام الدراسي 2018 / 2019م .

وأشاد وكيل الوزارة بدور الأسرة التربوية والتعليمية بمراقبة تعليم حي الأندلس للارتقاء بالعملية التعليمية وتحليهم بالمسؤولية وروح التعاون والتفاني، والمساهمة مع وزارة التعليم في تنفيذ وإنجاح الخطة العامة .

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