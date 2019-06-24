وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث أوضاع غات

التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية فاضي منصور الشافعي عميد بلدية غات قوماني صالح لبحث الأوضاع في المدينة بعد تعرضها لكارثة السيول الجارفة مؤخرا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية أن عميد البلدية قام خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس بوضع الوزيرة في صورة المجهودات التي بذلت من اجل تخفيف معاناة سكان المدينة الذين تضرروا بشكل كبير كما جرى الحديث عن كيفية إدارة الأزمة بغات.

من جانبها أكدت وزير الشؤون الاجتماعية أن الجهود سوف تتركز على معالجة أوضاع المدينة الحالية خصوصا إعادة تأهيل منازل الموطنين والمرافق العامة مثل شبكات المياه والصرف الصحي ومكافحة الحشرات والآفات الضارة التي انتشرت بعد الفيضانات.

كما قام عضو لجنة الأزمة وشؤون النازحين والمهجرين بالوزارة مدير إدارة الشؤون الإنسانية خالد ابو الاجراس بزيارة إلى مدينة غات وعمل من خلال فرع الشؤون الاجتماعية بالمنطقة على وضع آلية العمل لكيفية التعامل مع الأزمات وذلك بتنظيم الزيارات للأسر المتضررة وإنشاء قاعدة بيانات تساعد في عملية تقييم الأوضاع الإنسانية في المدينة والتنسيق مع لجنة الأزمة المحلية للمساعدة في إيصال المساعدات الضرورية لمستحقيها.

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