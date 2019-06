المتوسط:

قامت إدارة الخدمات الصحية بدرنة، لليوم الثالث على التوالي، بإرسال قافلة طبية إلى مستشفى الجغبوب.

وتتكون القافلة الطبية، من أطباء وممرضين، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية للأهالي في مدينة الجغبوب، بالإضافة إلى إعطاء محاظرات نظرية وعملية .

