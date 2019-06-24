تواصل أعمال النظافة في بنغازي

أعلنت بلدية بنغازياستمرار أعمال النظافة حسب العقد المبرم بين البلدية وقلعة بغداد لأعمال النظافة.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أن أعمال النظافة شملت امتداد طريق الكرنيش وحتى مستشفى الجمهورية بمنطقة الصابري.

أعلنت بلدية بنغازي إطلاق حملة لضبط وإزالة المخالفات على الأرصفة والميادين والساحات العامة ومواقف السيارات.

وكانتبلدية بنغازي دعت المواطنين إلى إخلاء المواقع المستغلة من قبلهم مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضحت البلدية أنه في إطار متابعة بلدية بنغازي للمخالفات المرتكبة بالمخطط العام المعتمد وما تم ملاحظته بخصوص انتشار ظاهرة استعمال الأرصفة والميادين والساحات العامة لإيقاف سيارات النقل والشاحنات واستغلال الفضاء العام المحاذي للطرق والشوارع الرئيسية بالمدينة في عرض وبيع مواد البناء والآلات والسيارات المخردة فإنها بصدد إطلاق حملة لضبط وإزالة هذه المخالفات داعية المواطنين إلى ضرورة إخلاء المواقع المستغلة من قبلهم في ممارسة أنشطة البيع مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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