سيالة يبحث مع نظيره الإيطالي الأوضاع في طرابلس

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة نظيره الإيطالي اينزو موافيرو ميلانيزي لبحث الأوضاع في العاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن اللقاء الذي جرى على هامش اجتماعات 5+5 بمدينة مرسيليا الفرنسية بحث آخر تطورات اشتباكات العاصمة طرابلس وسبل وقفها كما تناول الطرفان مبادرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والخطوات العملية لإنجاحها.

وأكد سيالة أن حكومة الوفاق الوطني لن تتخلى عن أهدافها المعلنة في إنشاء دولة مدنية يختار فيها الليبيون من يحكمهم عبر صناديق الانتخابات بعيدا عن أصوات فوهات المدافع وأنها ماضية في الدفاع عن المدنيين حتى عودة القوات المعتدية من حيث أتت.

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