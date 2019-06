المتوسط:

استقبل رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بمقر إقامته بمدينة القبة مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، غسان سلامة.

وبحسب المتحدث الرسمي لمجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، فإن رئيس مجلس النواب سيبحث مع المبعوث الأممي آخر مستجدات الشأن الليبي.

