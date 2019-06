اجتماع موسع بديوان سرت لتحديد أسعار العمالة

المتوسط:

عقد اجتماع موسع بديوان بلدية سرت، وذلك لمناقشة تحديد أسعار العمالة في البناء والتشيد والحرف الأخرى.

وكان الاجتماع بحضور عميد بلدية سرت مختار المعداني وعضو المجلس البلدى سرت ورئيس لجنة البنية التحتية غيت عبدالله.

كما حضر الاجتماع مدير إدارة المرافق المحلية والأشغال بالبلدية منصور دلة ومدير مكتب العمل والتأهيل بسرت محمد الدروعي ومراقب الاقتصاد بسرت عبد الجليل عيادة ومدير مكتب خدمات الشركة العامة للمياة والصرف الصحى سعيد الغرشة ومدير مكتب الاعلام بالبلدية ومندوبيين عن جهاز الحرس البلدى سرت ومندوبا عن الجهاز الامنى

وتم خلال الاجتماع تدارس وضع آلية من شأنها تحديد أسعار العمالة في مهن البناء والتشيد والحرف الأخرى المتعلقة بمصانع الطوب الأسمنتى وغيرها.

