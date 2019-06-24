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ليبيا تشارك في اجتماعات مجموعة 5+5 بفرنسا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

ترأس وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة الوفد الليبي المشارك في اجتماعات مجموعة 5+5 التي انطلقت أمس الأحد بمدينة مرسيليا الفرنسية على مستوى وزراء الخارجية لدول ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أنه شارك ضمن الوفد الليبي عدد من أعضاء منظمات المجتمع المدني من مختلف مناطق ليبيا والذين يقدمون رؤيتهم لمعالجة الأوضاع الحالية والمستقبلية في ليبيا.

ويجري خلال المؤتمر مناقشة العديد من الملفات وعلى رأسها الطاقة والتعليم والتنمية المستدامة والبيئة والثقافة بالإضافة إلى التعاون بين دول ضفتي المتوسط في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير القانونية إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • لا تقل ايبيا بل قل خنازير الفرقاطه المجرمين. الجبناء. انتهي دورهم عليهم بالرحيل و خاصة الحمار شيبة النحس شاهد الزور سياله.

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