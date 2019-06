«معيتيق» يبحث مع وكيل الداخلية أوضاع المهاجرين

المتوسط:

التقى النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد عمر معيتيق، صباح اليوم الاثنين، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة الغير الشرعية ” محمد الشيباني المرحاني”، الذي استعرض أمام السيد أوضاع المهاجرين جراء أحداث طرابلس، والجهود التي تبذل لتوفير احتياجاتهم .

وشدد النائب على ضرورة التنسيق بين فريق عمل الوزارة والوزارات والمنظمات ذات العلاقة وتبادل الآراء حول‏ تطوير الآليات المناسبة للتعامل مع الأزمة الإنسانية للمهاجرين.

