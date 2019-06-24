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«معيتيق» يبحث مع وكيل الداخلية أوضاع المهاجرين

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

التقى النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد عمر معيتيق، صباح اليوم الاثنين، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة الغير الشرعية ” محمد الشيباني المرحاني”، الذي استعرض أمام السيد أوضاع المهاجرين جراء أحداث طرابلس، والجهود التي تبذل لتوفير احتياجاتهم .

وشدد النائب على ضرورة التنسيق بين فريق عمل الوزارة والوزارات والمنظمات ذات العلاقة وتبادل الآراء حول‏ تطوير الآليات المناسبة للتعامل مع الأزمة الإنسانية للمهاجرين.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • يا ما أصح رقعته هالفاسد فرخ الانابيب السراق العميل الحقير الخسيس الجبان. لا يحمل اي صفه رسميه و لم و لن تعترف بيه اصلا. هالتيس. و خيرك يا بغل ما فكروش في اهالي تاورغا ؟؟؟؟؟

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