بلدية سرت تبحث تحديد أسعار العمل في مهن البناء والتشييد

عقدت بلدية سرت اجتماع بمقر البلدية لتحديد أسعار العمالة في مهن البناء والتشييد والحرف الأخرى.

وبين المكتب الإعلامي للبلدية أنه حضر الاجتماععميد بلدية سرت مختار المعداني وعضو المجلس البلدي سرت رئيس لجنة البنية التحتية غيت عبدالله كما حضر الاجتماع مدير إدارة المرافق المحلية والأشغال بالبلدية منصور دلة ومدير مكتب العمل والتأهيل بسرت محمد الدروعي ومراقب الاقتصاد بسرت عبد الجليل عيادة ومدير مكتب خدمات الشركة العامة للمياه والصرف الصحي سعيد الغرشة ومدير مكتب الإعلام بالبلدية ومندوبين عن جهاز الحرس البلدي سرت ومندوبا عن الجهاز الأمني.

وجرىخلال الاجتماع تدارس وضع آلية من شأنها تحديد أسعار العمالة في مهن البناء والتشييد والحرف الأخرى المتعلقة بمصانع الطوب الإسمنتي والبلاط الارضى وغيرها من المصانع ذات العلاقة بالبناء والتشييد بالبلدية إن وجدت وإعادة تنظيم سوق العمل بسرت

وخلص الاجتماع إلى تكليف مراقب اقتصاد سرت ومدير مكتب العمل والتأهيل بسرت بإعداد تصور حول التسعيرة بشكل عام للعمالة في مختلف المهن والاستعانة ببعض البلديات التي نفذت وأدارت هذا الأجراء خدمة للمدينة وأهلها.

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