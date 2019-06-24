صالح يلتقي سلامة في مدينة القبة

استقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمقر إقامته بمدينة القبة مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن الجانبان سيبحثان آخر مستجدات الشأن الليبي.

والتقى سلامة مع أعضاء مجلس النواب، زايد هديه ومحمد اجديد وبدر النحيب وعبدالهادي الصغير، في مقر الأمم المتحدة في بنغازي.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن سلامة ناقش مع النوب آخر التطورات في ليبيا كما أطلع أعضاء المجلس على جهوده لإيجاد توافق في المجتمع الدولي حول الأزمة الليبية.

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