بنغازي .. انتخاب عضو بالمجلس الأعلى للقضاء

بنغازي 24 يونيو 2019 (وال)- أقيم بمقرّ فرع إدارة القضايا في بنغازي صباح اليوم الإثنين، انتخابات تمهيدية لاختيار عضو بالمجلس الأعلى للقضاء.

هذا وقد أقيمت الانتخابات التمهيدية، على هامش الاجتماع الذي عقد برئاسة، وإشراف المستشار مقبولة الشريف، وبحضور رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بنغازي، والمحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي المستشار إبراهيم الدرسي، ورئيس إدارة القضايا فرع بنغازي المستشار عز الدين الغرابي.

وعقب إتمام العملية الانتخابية، تم اعتماد المحضر الاجتماع والأوراق الانتخابية من قبل اللجنة المشرفة. (وال- بنغازي) م ك/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال