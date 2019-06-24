أسعار العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي اليوم الاثنين

ارتفعت اسعار بيع العملات الاجنبية امام الدينار الليبي اليوم في افتتاح السوق الموازية

وفيما يلي أسعار بيع العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي من داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم الاثنين 24 – 6 – 2019

مع ملاحظة أن هذه الاسعار غير تابثة ويمكن ان تتغير في اي لحظة

1 دولار = 4.420 دينار ليبي

1 يورو = 5.000 دينار ليبي

1 جنيه استرليني 5.580 دينار ليبي

1 دينار ليبي = 0.650 دينار تونسي ( في بن قردان وذهيبة )

أما أسعار بيع العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين فتعتبر مستقرة مع انخفاض وارتفاع طفيف جدا وكانت كما يلي :

الدولار الامريكي = 1.3888 دينار ليبي

اليورو : 1.5815 دينار ليبي

الجنيه الاسترليني 1.7726 دينار ليبي

الفرنك السويسري = 1.4211 دينار ليبي

100 ين ياباني = 1.29 دينار ليبي

الريال السعودي = 0.3703 دينار ليبي

الدرهم الاماراتي = 0.3781 دينار ليبي

الدينار التونسي = 0.4739 دينار ليبي

الدرهم المغربي = 0.1458 دينار ليبي

الليرة التركي = 0.2424 دينار ليبي

الايوان الصيني = 0.2021 دينار ليبي

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