التكتل المدني الديمقراطي: استعادة طرابلس والدولة مطلب كل الليبيين

أكد رئيس التكتل المدني الديمقراطي، محمد سعد، أن مطلب إنهاء الميليشيات والجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة، واستعادة طرابلس والدولة هو مطلب كل الليبيين، وليس فقط القيادة العامة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع المبعوث الأممي، غسان سلامة، في مقر البعثة بمدينة بنغازي، بحضور رئيس المؤتمر العام للتكتل، نجيبة استيتة، وعلي البرغثي، حيث تم خلاله مناقشة آخر التطورات في ليبيا، وتبادل وجهات النظر حول سبل الخروج من الأزمة الراهنة.

كما أكد التكتل على ضرورة تجاوز مرحلة الصخيرات، والبدء في وضع لبنات الاستقرار بعد تحرير طرابلس، واحتكار السلاح لدى القوات المسلحة.

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