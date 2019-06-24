انطلاق قمة ضفتي المتوسط في مرسيليا بمشاركة ليبيا

انطلقت في مدينة مرسيليا الفرنسية، اليوم، أعمال قمة ضفتي المتوسط، التي تعقد ضمن مجموعة الحوار، خمسة زائد خمسة لدول شمال وجنوب المتوسط.

ووفق الخارجية الفرنسية، فقد افتتحت فعاليات القمة بكلمة لوزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان إيف لودريان، مشيرة إلى أنها تهدف إلى إحياء التعاون في غرب المتوسط، عبر تنفيذ مشاريع عملية في مجال التنمية البشرية والاقتصادية المستدامة في المنطقة، من خلال جولة مشاورات واسعة، تشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني بصورة فعالة.

يذكر أن قمة ضفتي المتوسط جاءت بمبادرة من الرئيس الفرنسي، وتشارك فيها ليبيا ضمن مجموعة الحوار خمسة زائد خمسة.

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