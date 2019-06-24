استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة الدكتور عبدالهادي إبراهيم الحويج، اليوم الاثنين، بمكتبه بمدينة البيضاء ستنسلاف كودرايشوف رئيس مركز الشراكة الدولية و التعاون التجاري الروسي.
وتطرق اللقاء لمناقشة وجهات النظر حيال أهم القضايا الاستراتيجية بين الاتحاد الروسي و دولة ليبيا، التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.
وأكد رئيس مركز الشراكة الدولية و التعاون التجاري الروسي على فتح افاق تعاون بين الحكومة الليبية المؤقتة و السلطات في الاتحاد الروسي.
و اضاف بأن ليبيا الان اصبحت تحت الجيش و الحكومة الليبية المؤقتة هذا سيعطي فرصة اكبر لتطوير التعاون.
The post وزير “خارجية المؤقتة” يلتقي رئيس مركز الشراكة الدولية الروسي appeared first on صحيفة المتوسط.
أضف تعليقـك