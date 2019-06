وزير “خارجية المؤقتة” يلتقي رئيس مركز الشراكة الدولية الروسي

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة الدكتور عبدالهادي إبراهيم الحويج، اليوم الاثنين، بمكتبه بمدينة البيضاء ستنسلاف كودرايشوف رئيس مركز الشراكة الدولية و التعاون التجاري الروسي.

وتطرق اللقاء لمناقشة وجهات النظر حيال أهم القضايا الاستراتيجية بين الاتحاد الروسي و دولة ليبيا، التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأكد رئيس مركز الشراكة الدولية و التعاون التجاري الروسي على فتح افاق تعاون بين الحكومة الليبية المؤقتة و السلطات في الاتحاد الروسي.

و اضاف بأن ليبيا الان اصبحت تحت الجيش و الحكومة الليبية المؤقتة هذا سيعطي فرصة اكبر لتطوير التعاون.

