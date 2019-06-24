ليبيا حاضرة في قمة 5+5

يشارك وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة في فعاليات قمة 5+5 التي انطلقت أعمالها اليوم الاثنين في مدينة مرسيليا الفرنسية بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي تضم عشر دول مقسمة بالتساوي بين قارتي أوروبا وإفريقيا.

وقال وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان في افتتاح قمة المتوسط 5+5 إن القمة المنعقدة في مرسيليا تهدف إلى تنفيذ المشاريع المتفق عليها والتي انبثقت عن ملتقى تونس والمتعلقة بجوانب التنمية الاقتصادية، والتنمية الحضارية، والشباب، واللغات، وجوانب أخرى.

وتأتي هذه القمة في إطار حوار مجموعة 5+5، التي تضم 5 دول أوروبية هي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال ومالطا، و5 دول عربية هي الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الدول المشاركة في المنتدى مجالات التعاون المشترك على صعيد الشباب والتعليم والنقل والثقافة والسياحة والتنمية المستدامة.

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