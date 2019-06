ترأس وز ير الخارجية والتعاون الدولي السيد محمد الطاهر سيالة الوفد الليبي في اجتماعات مجموعة 5+5 التي انطلقت الأحد بمدينة مرسيليا الفرنسية على مستوى وزراء الخارجية لدول ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

و يشارك ضمن الوفد الليبي عدد من أعضاء منظمات المجتمع المدني من مختلف مناطق ليبيا حيث يقدمون رؤيتهم لمعالجة الأوضاع الحالية والمستقبلية في ليبيا.

ويتطرق المؤتمر إلى مناقشة العديد من الملفات وعلى رأسها الطاقة والتعليم والتنمية المستدامة والبيئة والثقافة بالإضافة إلى التعاون بين دول ضفتي المتوسط في مجالات مكافحة الاٍرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير القانونية إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.

The post تفاصيل مشاركة ” سيالة” في اجتماعات 5 +5 بفرنسا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية