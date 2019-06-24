وحدات من الصاعقة تقصد طرابلس

قال الناطق باسم القوات الخاصة الصاعقة عقيد ميلود الزوي إن وحدات من القوات المتمركزة بمنطقة الجفرة ستنتقل إلى محاور القتال في العاصمة طرابلس.

وأضاف الزوي عبر صفحته الرسمية أن هذا التحرك جاء بناءً على تعليمات من غرفة العمليات الرئيسية التي يرأسها اللواء عبد السلام الحاسي.

وستتحرك الكتيبتان 36 صاعقة و 15 صاعقة باتجاه محاور القتال بطرابلس للالتحاق بالوحدات الأخرى الموجودة في محاور القتال السبعة.

وكان آمر كتيبة طارق بن زياد الرائد عمر امراجع قد كشف عن تعزيزات عسكرية وصلت إلى محور مطار طرابلس الدولي قبل يومين.

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