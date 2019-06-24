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وحدات من الصاعقة تقصد طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الناطق باسم القوات الخاصة الصاعقة عقيد ميلود الزوي إن وحدات من القوات المتمركزة بمنطقة الجفرة ستنتقل إلى محاور القتال في العاصمة طرابلس.

وأضاف الزوي عبر صفحته الرسمية أن هذا التحرك جاء بناءً على تعليمات من غرفة العمليات الرئيسية التي يرأسها اللواء عبد السلام الحاسي.

وستتحرك الكتيبتان 36 صاعقة و 15 صاعقة باتجاه محاور القتال بطرابلس للالتحاق بالوحدات الأخرى الموجودة في محاور القتال السبعة.

وكان آمر كتيبة طارق بن زياد الرائد عمر امراجع قد كشف عن تعزيزات عسكرية وصلت إلى محور مطار طرابلس الدولي قبل يومين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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