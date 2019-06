سيالة لنظيره الإيطالي: “الوفاق” لن تتخلى عن إقامة دولة مدنية عبر صناديق الانتخابات

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة على هامش اجتماعات 5+5 بمدينة مرسيليا الفرنسية مع وزير الخارجية الإيطالي اينزو موافيرو ميلانيزي .

وتطرق اللقاء إلى مناقشة آخر تطورات الأحداث في طرابلس ، و مبادرة رئيس حكومة الوفاق فائز السراج والخطوات العملية لإنجاحها.

وأكـد وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة أن حكومة الوفاق لن تتخلى عن أهدافها المعلنة في إنشاء دولة مدنيـــــة يختار فيها الليبيون من يحكمهم عبر صناديق الانتخابات بعيدا عن أصوات فوهات المدافع .

