تواصل امتحانات الشهادة الإعدادية ببلدية درنة

تستمر بمنطقة درنة التعليمية، التي تمتد من التميمي شرقا إلى كرسة غربا، أعمال امتحانات شهادة نهاية مرحلة التعليم الأساسي .

هذا وقال مدير مكتب امتحانات درنة، رضا النعاس، إن امتحانات هذا العام تسير بصورة مثالية، مؤكدا أن كافة التجهيزات قد اتخذت لتوفير المناخ النفسي والمعنوي للطالب والمراقب، إضافة إلى توفير الاحتياجات الفنية من طباعة وتغليف، وتنسيق طرق التوزيع مع لجان الامتحانات ورؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين .

هذا ويمتحن بمنطقة درنة التعليمية أكثر من ألفين وأربعمائة طالب وطالبة، تم توزيعهم على أربع وعشرين لجنة على مستوى المنطقة.

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