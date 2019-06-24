مليونا دولار أممية للمحاصرين بليبيا

أعلن صندوق الأمم المتحدة المركزي للطوارئ، الاثنين، تخصيصه مليوني دولار أمريكي لمساعدة الأشخاص “المحاصرين في القتال المتصاعد بليبيا بمن فيهم المهاجرون واللاجئون.”

وأوضح وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة والطوارئ مارك لوكوك، أن المبلغ سيمكن المستشفيات والعيادات الصحية من رعاية المصابين وتوفير الإمدادات الطبية الطارئة.

كما نقل الموقع الرسمي للصندوق عن لوكوك قوله، إن المبلغ سيدعم كذلك وكالات الإغاثة في توفير الغذاء للنازحين ونقل المهاجرين من مراكز الإيواء الواقعة في مناطق الاشتباكات.

كما طالب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة والطوارئ جميع الأطراف بالامتناع عن استخدام الأسلحة التي تعرض حياة المدنيين والبنية التحتية للخطر، معربا عن قلقه من تصاعد القتال في ليبيا وتعرض الأحياء السكنية للقصف العشوائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية